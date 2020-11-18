Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) ввёл модуль, предполагающий практику студентов по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают местные СМИ.

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По информации «ЕАН», на шестом курсе обучения вводится модуль «Деятельность врача — терапевта участкового в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19». Предусматривается обязательная практика в поликлинике, студенты пройдут её в должности помощника участкового терапевта (с 17 ноября 2020 года по 11 января 2021 года).

Отмечается, что направлять студентов будут в те медицинские учреждения, которые не специализируются на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, к работе в больницы Свердловской области привлечены уже 900 студентов УГМУ.

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