Москва, , 08:52 — REGNUM Мошенники пытаются завладеть данными банковских карт российских граждан, предлагая акции и предложения от имени крупных банков в преддверии «чёрной пятницы». Об этом сообщает 18 ноября РИА Новости.

Так, корреспонденту агентства позвонил некий человек и предложил выгодный кредит. Мужчина представился сотрудником банка и попытался узнать у журналиста информацию о банковской карте.

Отмечается, что мошенники обещают людям кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту, скидки. В «Лаборатории Касперского» посоветовали при получении таких предложений перезванивать в банк.

Ведущий эксперт компании Сергей Голованов напомнил, что одноразовый код от банковской карты нельзя никому сообщать. При вводе личных данных на какой-либо сайт нужно удостовериться, что адрес сайта написан корректно, а соединение признано безопасным. На это указывает зеленый замочек в адресной строке.

В банке ВТБ рассказали, что мошенники звонят гражданам, также предлагая скидки от имени крупных торговых сетей. Людям присылают скидки для предзаказа.

«После получения всей необходимой информации с данными банковских карт клиентов мошенники исчезали», — предупредили в банке.

Читайте также: В МВД рассказали, как действуют мошенники в супермаркетах