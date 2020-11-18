Самара, , 08:52 — REGNUM Очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник-V» будет доставлена в Самарскую область к концу ноября. Об этом сообщил губернатора региона Дмитрий Азаров в интервью журналистам.

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По его словам, ранее было запланировано, что в регион поступит 2500 доз этой вакцины, но после переговоров с федеральным центром о выделении большего количества вакцин, в область поставят 2709 вакцин. При этом прививки будут получать в первую очередь врачи, которые стоят на передовой в борьбе с COVID-19.

Азаров подчеркнул, что 90% вакцин будут переданы сотрудникам медицинских учреждений, а 10% получат соцработники, которые работают с гражданами, нуждающимися в помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 17 ноября в регионе было выявлено 216 случаев заражения коронавирусом. Всего по области было выявлено 19 294 случаев заражения коронавирусом, при этом 17 297 человек с ним справились.

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