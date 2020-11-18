Челябинск, , 08:47 — REGNUM В Челябинске юрист движения «Стоп-ГОК» Владимир Казанцев находится на свободе. Его отпустили под подписку о невыезде, пишут СМИ.

Ранее он находился под домашним арестом. На своей странице в соцсети гражданин написал, что уже ознакомился с материалами дела и подписал необходимые бумаги.

«Теперь могу ощутить радость от простых вещей: свободный выход, возможность работать и помогать тем, кто надеется на мою помощь», — цитирует его Накануне.Ru.

По данным издания, Казанцева задержали 26 августа. Он является фигурантом дела о мошенничестве, а также о покушении на мошенничество. Сторонники юриста считают, что его оговорили.