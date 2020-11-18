Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM Более 1 тыс. нарушений в содержании железнодорожных путей выявили сотрудники комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что выявленные нарушения угрожают безопасности движения поездов. Комитет транспорта выполнил проверку в октябре 2020 года. В результате приостановлена эксплуатация 127 путей, 108 стрелочных переводов, выдано 350 ограничений скорости.

От эксплуатации отстранено 56 единиц подвижного состава. Принятые меры привели к сбою в графике движения пассажирских и грузовых поездов. Общая сумма штрафа составила 53 млн тенге ($124 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 декабря АО «Пассажирские перевозки» возобновляет движение пассажирского поезда «Алма-Ата-2 — Уральск».

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