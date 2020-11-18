Барнаул, , 08:40 — REGNUM Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, у которого ранее появились клинические признаки ОРВИ, выздоровел и приступил к работе. Как сообщает ИА «Амител», COVID-19 чиновник лечил в домашних условиях, его состояние здоровья оценивалось как удовлетворительное.

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Сегодня, 18 ноября, министр принимает участие в заседании правительства Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общественность о болезни министра здравоохранения Дмитрия Попова известили 30 октября. По данным оперативного штаба, тогда у чиновника появились клинические признаки острой респираторной инфекции. Напомним, в октябре 2020 года коронавирусную двустороннюю пневмонию лечил в стационаре губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Также новый вирус нашли у некоторых других заместителей главы края. Накануне, 17 ноября, стало известно о повторном заражение COVID-19 мэра Бийска Александра Студеникин.

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