Челябинск, , 08:37 — REGNUM В Челябинской области будет масштабно модернизировано первичное звено здравоохранения. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Соответствующая программа сейчас согласовывается на федеральном уровне. Реализовывать её планируют в 2021 году. В регионе предстоит возвести 94 медицинских объекта, в том числе 78 фельдшерско-акушерских пунктов, ряд поликлиник и плюс к этому хирургический комплекс в Нязепетровске. А в 348 объектах пройдёт ремонт.

Также будет обновляться транспорт и материально-техническая база медицинских организаций. Программа рассчитана на пять лет. Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Челябинском построили новую инфекционную больницу. Работы начались в августе и завершились в начале ноября.