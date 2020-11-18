Улан-Удэ, , 08:33 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ предприниматели вышли на улицы, протестуя против новых ограничений из-за коронавируса. Так, возле одного из торговых центров собрались несколько десятков человек. Видео со стихийного митинга появилось в соцсетях.

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Ранее они обратились к главе республики Алексею Цыденову с просьбой разрешить им возобновить работу. Они заявляют, что ранее потратились на обеспечение санитарных мер, купив всё необходимое.

«Нас берут и закрывают. Я конкретно говорю от обувщиков, в самый пик сезона нас закрыли, смысл нас открывать через две недели? Абсолютно никакого нет», — отметила одна из протестующих.

Тем временем некоторые магазины продолжают работать, несмотря на ограничения. Как сообщало ИА REGNUM, под действие ограничений не подпадают магазины федеральных ретейлеров с годовым оборотом не менее 15 млрд рублей, поскольку для их закрытия необходимо согласование с правительством страны.

«Закрытые» предприниматели намерены стоять с одиночными пикетами на площади Советов Улан-Удэ до тех пор, пока им не разрешат работать.

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