Нур-Султан, , 08:29 — REGNUM АО «Пассажирские перевозки» возобновит движение пассажирского поезда «Алма-Ата-2 — Уральск» со 2 декабря 2020 года, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что поезд будет отправляться со станции Алма-Ата-2 по четным числам. Первый поезд прибудет в Уральск 4 декабря. В компании призвали пассажиров соблюдать ограничительные меры.

Напомним, 8 ноября в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Кустанайской и Павлодарской областях на железнодорожном транспорте ввели ограничения, которые направлены на сдерживание коронавируса. В частности, изменена периодичность следования поездов.

Кроме того, на некоторых станциях отменена продажа билетов, а также посадка и высадка пассажиров.