Москва, , 08:28 — REGNUM В Москве 18 ноября пройдёт снег, сообщили в центре «Фобос».

Синоптики отметили, что показания барометров в течение дня будут падать.

«Это скажется влияние североатлантического циклона, из-за чего небо постепенно нахмурится, к исходу дня переходя в снеговое состояние», — говорится в прогнозе.

В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером начнётся снег. Температура воздуха понизится до двух градусов мороза, в Московской области — до минус четырёх.

Также в центре прогнозируют в регионе порывистый ветер.