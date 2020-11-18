Москва, 18 ноября 2020, 08:28 — REGNUM В Москве 18 ноября пройдёт снег, сообщили в центре «Фобос».
Синоптики отметили, что показания барометров в течение дня будут падать.
«Это скажется влияние североатлантического циклона, из-за чего небо постепенно нахмурится, к исходу дня переходя в снеговое состояние», — говорится в прогнозе.
В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером начнётся снег. Температура воздуха понизится до двух градусов мороза, в Московской области — до минус четырёх.
Также в центре прогнозируют в регионе порывистый ветер.