Бразилиа, , 08:24 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 35,2 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 ноября сообщает минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 35 294 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 5 911 158.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 685 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 166 699.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 361 592 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки был выявлен 13 371 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.