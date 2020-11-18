Уфа, , 08:31 — REGNUM Шесть человек подозреваются в похищении людей в Башкирии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, обвиняемые для извлечения прибыли создали реабилитационный центр, в котором якобы проводилось лечение и реабилитация лиц от наркотической и алкогольной зависимостей в условиях изоляции от общества.

Следователи считают, что фигуранты уголовного дела в возрасте от 31 до 48 лет вводили в заблуждение родственников зависимых лиц и склоняли их воспользоваться услугами центра, который располагался в селе Кармаскалы Стерлитамакского района. Стоимость услуг составляла от 25 тысяч рублей до 35 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что обвиняемые приезжали к зависимым людям, представлялись полицейскими и требовали ехать с ними якобы для проведения следственных действий, а иногда силой увозили их в реабилитационный центр. Там они, по версии следствия, насильно держали людей в изоляции.

Следователи считают, что зависимым людям было запрещено общаться с семьями и знакомыми, а также самостоятельно оставлять центр.

Сообщается, что на окнах здания были установлены металлические решетки, территория была огорожена высоким забором, калитка забора и входные двери закрывались на замки, на дверях в помещениях для зависимых лиц не было ручек.

В настоящее время, незаконно удерживаемые в центре люди освобождены стражами порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам похищения людей и незаконного лишения их свободы. Отмечается, что с подозреваемыми, которым уже предъявлено обвинение, проведены первоначальные следственные действия.

Расследование дела продолжается.

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