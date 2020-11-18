София, , 08:22 — REGNUM За минувшие 24 часа в Болгарии было выявлено 4828 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 18 ноября сообщает единый информационный портал минздрава страны.

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 106 598.

Кроме этого, уточняется, суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Болгарии на сегодняшний день составило 2413.

При этом указывается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 31 537 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Болгарии было выявлено 3519 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.