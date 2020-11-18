Уральск, Казахстан, , 08:14 — REGNUM Директор одного из предприятий Западно-Казахстанской области подозревается в хищении 143 млн тенге ($333 тыс.) бюджетных средств, сообщили в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу минфина Казахстана.

Сотрудники комитета задержали руководителя предприятия. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Отмечается, что мужчина похитил средства, выделенные на строительство дома по государственной программе «Нурлы жер».

Деньги он получил через государственные закупки. Директор также подозревается в уклонении от уплаты налогов с 2017 по 2018 год на сумму 1,5 млрд тенге (3,5 млн). Следственные действия продолжаются.

Читайте также: В Казахстане арестовали бывшего министра здравоохранения