Иркутск, , 08:13 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 701 человека, причём 18 из них скончались за последние сутки. Об этом 18 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 29 116 человек (+265 за последние сутки). Госпитализированы 4701 пациента (+171 за последние сутки). Выздоровели 23 579 пациентов (+916 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне в Приангарье скончались 16 пациентов с подтверждённом диагнозом COVID-19.

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