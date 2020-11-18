Горно-Алтайск, , 08:12 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 131 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска и шести районов.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев достигло 9963. Из них к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 7759, в том числе 308 пациентов за последние сутки.

«Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 133 037 человек, за отчетные сутки исследовано 932 пробы», — добавили в оперштабе.

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