Оттава, , 08:11 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 4275 и превысило 306 тыс. Об этом 18 ноября сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 306 467.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали 16 скончавшихся от COVID-19 пациентов, и потому суммарное количество летальных исходов достигло 11 086.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (126 054 заразившихся), Онтарио (96 745) и Альберта (40 962).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 2,9 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.