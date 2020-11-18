Владивосток, , 08:20 — REGNUM В Приморском крае почти 200 тыс. детей получат сладкие подарки к Новому году от губернатора Олега Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Новогодние наборы из сладостей получат дети до трёх лет, учащиеся начальных классов, а также дети, находящиеся в краевых учреждениях социального обслуживания и больницах в период зимних праздников.

На конфетной фабрике «Приморский кондитер» соберут и отправят 196 509 губернаторских подарков. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 50,8 млн рублей.

«По итогам недавно завершившегося аукциона с предприятием был заключен контракт на сумму 49,3 млн рублей», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по многолетней традиции именно в Якутии зажигается первая новогодняя ёлка в России. Это происходит 1 декабря — повелитель холода Чысхаан насылает живительный мороз для начала зимы по всему миру. Этому знаковому событию посвящается ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии».