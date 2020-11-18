Чита, , 07:57 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 18 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 291 человека, причём рекордные 270 из них добавились только за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шестерых человек. Общее число жертв нового вируса — уже 241 человек.

«За последнее время на 12 территориях Забайкалья уровень заболеваемости превысил краевой. Наиболее высокие показатели по распространению коронавирусной инфекции в Краснокаменском, Каларском, Кыринском, Шилкинском, Чернышевском, Шелопугинском, Борзинском и Акшинском районах, а также в Агинском Бурятском округе», — пояснили в оперативном штабе.

Из общего числа пациентов моногоспиталей 123 находятся в тяжелом состоянии (— 10 за сутки), 74 (— 6 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вместе с тем 13 705 человек вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье поставлен новый «рекорд» по носителям коронавируса