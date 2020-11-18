Кемерово, , 07:47 — REGNUM Кемеровской области из федерального бюджета выделят 1 млрд 295 млн рублей на дополнительные единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет за ноябрь и декабрь. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

«На поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет в Кузбассе с начала года направлено более 3 млрд рублей, в том числе 500 млн выделено из регионального бюджета, — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв. — Пособия выплачиваются на более чем 61 тысячу детей из примерно 50 тысяч семей. Эта мера поддержки особенно важна в период пандемии».

Пособия получают жители региона, имеющие ребёнка или нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Размер компенсации в текущем году — 5 389 рублей на каждого ребенка. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума (в 2020 году — 10 389 рублей).