Буэнос-Айрес, , 07:45 — REGNUM Законопроект о легализации абортов подготовило правительство Аргентины, сообщал аргентинский президент Альберто Фернандес на своей странице в Twitter.

По словам главы государства, документ поступит в парламент страны в ближайшее время. Фернандес отметил, что запрет на проведение абортов в Аргентине привел к лишь к тому, что их делают подпольно.

Он также надеется, что легализация добровольного прерывания беременности не приведет к увеличению абортов. Кроме того, президент написал, что парламентарии должны рассмотреть еще один законопроект — о помощи женщинам во время беременности и последующие три года жизни ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года проект закона о легализации абортов был принят в Новой Зеландии.

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