Кемерово, , 07:39 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 18 ноября, за прошедшие сутки выявлено 178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 182 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Кемерово — 44, Новокузнецк — 38, Междуреченск — 23, Прокопьевск — 18, Юрга — 13, Ленинск-Кузнецкий — 12, Белово — восемь, Анжеро-Судженск — шесть, Киселевск — пять, Новокузнецкий МР — четыре, Гурьевский МО — два, Кемеровский МО — три, Мыски — один, Осинники — один», — говорится в оперативном сообщении. За это же время 199 пациентов выздоровели, трое скончались.

Всего в регионе выявлено 18 841 случай заражения коронавирусом, 15 123 человека вылечились, 325 скончались, медицинскую помощь получают 3393 пациента с диагнозом COVID-19.