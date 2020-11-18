Ставрополь, , 08:10 — REGNUM Бывший сотрудник исправительной колонии в Кочубеевском районе Ставропольского крав признан виновным в получении взяток. Фигурант приговорен к штрафу, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Установлено, что в марте текущего года на тот момент начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-1 Ставропольского края на парковке магазина в селе Казьминском Кочубеевского района получил взятку в размере 15 тыс. рублей за передачу одному из заключенных трех мобильных телефонов. В момент передачи денег сотрудник колонии был задержан оперативниками краевого управления ФСБ России.

Кроме того, по данным следствия, осужденный с июля 2019 по февраль 2020 года передал заключенному 13 мобильных телефонов, получив за это взятки на общую сумму 65 тыс. рублей. Приговором суда Денисову назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

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