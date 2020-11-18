Москва, , 07:34 — REGNUM Отбор абитуриентов в вузы в далёком будущем может происходить по «цифровому следу», который оставляет каждый ученик, начиная с начальных классов. Об этом 18 ноября заявил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, накопленных об ученике сведений будет достаточно, чтобы решение во время отбора в вуз мог принять искусственный интеллект.

«Молодой человек или девушка, начиная с начальных классов, будет иметь цифровой след, и по этому цифровом следу, в принципе, любой вуз, включая большие данные, искусственный интеллект, сможет сам отобрать именно талантливого, готового ученика по той или иной специальности», — сказал глава надзорного ведомства.

Он добавил, что соответствующей трансформации будет подвергнут и единый государственный экзамен. В частности, его не обязательно будет сдавать в одно время и в одном месте большими группами.

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