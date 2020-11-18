Хабаровск, , 07:41 — REGNUM В Хабаровском крае почти в два раза в сравнении с 2019 годом выросло количество заявлений на регистрацию брака, поданных с помощью госуслуг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, жители края продолжают заключать браки, рожать детей. В нынешних условиях подача заявлений через госуслуги очень удобна.

Всего с января по октябрь через единый портал госуслуг поступило 2507 заявлений на регистрацию брака и 591 — на выдачу свидетельств о рождении.

В октябре в Хабаровском крае было зарегистрировано 963 брака. Годом ранее в этом месяце было сыграно 875 свадеб.

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