Пекин, , 07:15 — REGNUM Метеорологические власти Китая объявили синий уровень погодной опасности в связи с мощным снегопадом в северных районах страны, которые принесли с собой первую за этот зимний сезон метель, сообщает 17 ноября агентство Синьхуа.

Национальный метеорологический центр Китая объявил о том, что с высокой долей вероятности ряд районов провинций Хэбэй, Хэйлунцзян и Внутренней Монголии начиная с вечера 17 ноября могут ожидать от 5 до 12 сантиметров снежных осадков.

Метели и снежные бураны в ряде районов могут привести к выпадению до 15 см снега. Метеорологи рекомендуют местным жителям оставаться дома, а властям — приготовиться к возможным последствиям непогоды как на железных дорогах, так и на энергосетях и сетях телекоммуникаций.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы возрастает от синего и желтого к оранжевому и красному.