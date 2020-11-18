Южно-Сахалинск, , 07:14 — REGNUM На Сахалине за весь период пандемии заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 9797 человек. В последнее время ежесуточно выявляют порядка 120 новых носителей SARS-CoV-2, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных оперативной рабочей группы при правительстве области.

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За последние сутки на Сахалине выявили 124 новых случая заражения коронавирусом. Ещё 132 человека полностью излечились. Всего в области справились с болезнью и выписаны с выздоровлением 6534 жителя. Проходят лечение 3258 человек.

На Сахалине за весь период пандемии скончались от COVID-19 пять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с массовым появлением в интернете фейковых схем лечения COVID-19, которые якобы используются некоторыми докторами, главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своем телеграм-канале предупреждает граждан: «Подобные схемы «лечения» убивают!».