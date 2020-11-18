Нанкин, Китай, , 07:02 — REGNUM Более 14 800 рыбаков, работающих на 7300 судах, вынуждены были отказаться от рыбалки в главном течении реки Янцзы из-за экологических запретов, сообщает агентство Синьхуа.

С начала текущего года Китай ввел запрет на рыбалку на 332 районах вдоль реки Янцзы, включая 34 национальных природоохранных территорий провинции Цзянсу.

В общей сложности 14 887 рыбаков с 7 392 лодками вынуждены были отказаться от своего традиционного промысла ради восстановления окружающей среды, сообщили в провинциальном управлении ведущей группы по содействию запрещению и прекращению рыболовства в бассейне реки Янцзы.

Власти Цзянсу обещают не жалеть усилий по обеспечению запрета на рыболовство и обещают предложить новые варианты существования для пострадавших рыбаков. Провинция приняла ряд мер, включая социальное страхование, регистрацию безработных и медицинскую помощь для реабилитации бывших рыбаков.

Запрет на вылов рыбы в Китае будет распространен на все ключевые районы самой длинной реки страны к 1 января 2021 года. Согласно имеющимся оценкам, полномасштабный запрет, скорее всего, затронет более 113 тыс. рыболовецких судов и почти 280 тыс. рыбаков в 10 провинциальных районах вдоль реки.