Женева, Швейцария, , 06:59 — REGNUM В мире за минувшую неделю было зафиксировано почти четыре миллиона новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, скончались ещё около 60 тысяч больных с диагнозом COVID-19. Такие данные 18 ноября приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как сообщается, за период с 8 по 15 ноября в мире было выявлено 3 977 223 инфицированных коронавирусом, подтверждено 59 699 случаев летального исхода.

Напомним, что на предшествующей неделе эти показатели равнялись, соответственно, инфицированных — 3 695 495, умерших — 54 835.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксирован 456 751 новый случай заражения коронавирусом, скончался ещё 6871 больной COVID-19. Днём ранее число новых заразившихся в мире превышало полмиллиона, а умерших — приближалось к восьми тысячам за сутки.

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