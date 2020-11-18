Москва, , 06:51 — REGNUM Ограничить 20 километрами в час скорость электросамокатов и гироскутеров в России предложили в министерстве транспорта РФ. Об этом сообщил 18 ноября журналистам заместитель директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко.

«Предлагается зарегулировать скоростные режимы, то есть по использованию средств индивидуальной мобильности», — сказал он.

В свою очередь, замначальника Гоставтоинспекции МВД России Николай Шеюхин отметил, что ограничения для владельцев электросамокатов и гироскутеров будут вводить по необходимости — исходя из ширины тротуара и других факторов.

Проект изменений в правила дорожного движения готовят совместно Минтранс и МВД РФ.

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