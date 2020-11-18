Веллингтон, , 06:51 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили три случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что все новые пациенты недавно прибыли на территорию Новой Зеландии, инфекцию у них выявили в ходе прохождения карантина. При этом все трое прилетели через Объединенные Арабские Эмираты.

К настоящему времени в Новой Зеландии числится 64 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране подтвердили 1652 случая инфицирования SARS-CoV-2.