Шэньчжэнь, Китай, , 06:44 — REGNUM Приложение онлайн-караоке, принадлежащее китайскому интернет-гиганту Tencent было наказано за неспособность надлежащим образом справляться с порнографическим и вульгарным контентом на своей платформе, сообщает агентство Синьхуа.

Некоторые песни, видео и программы потокового стриминга приложения WeSing содержали очевидные намеки сексуального характера и неприличную речь. При этом, к этим материалом имели доступ подростки даже при использовании приложения в режиме для несовершеннолетних, сообщили в Национальной канцелярии по борьбе с порнографией и незаконными публикациями КНР.

В ходе беседы с Tencent местные власти, занимающиеся борьбой с порнографией и незаконными публикациями в Гуандуне, а также Киберпространственная администрация провинции попросили компанию исправить соответствующие нарушения на платформе, говорится в заявлении.

Кроме того, оператор приложения, Шэньчжэньская компания Tencent Music Entertainment, была оштрафована, а ее незаконные доходы были конфискованы городским Управлением культуры. В настоящее время Tencent работает над устранением проблем и наказанием ответственных сотрудников, очищая соответствующий контент и запрещая аккаунты нарушителей, говорится в заявлении.

Данные шаги являются частью кампании, ведущейся Китаем в интересах борьбы с онлайн-порнографией и незаконными публикациями.