Хабаровск, , 06:51 — REGNUM Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» с 11 ноября ввела новое основание для возврата полной стоимости неиспользованного билета тем пассажирам, у которых положительный тест на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Обменять билет или оформить возврат средств может заболевший пассажир, но после выздоровления. Для этого необходимо предъявить оригинал паспорта и справку с диагнозом. Справка должна быть на бланке с печатью медицинского учреждения и подписью медицинского сотрудника. Сроки, когда можно оформить возврат, не ограничены», — пояснили в минтранспорта Хабаровского края.

На данный момент вылет производится тоже по справке, но об отсутствии заболевания. Справка действительна в течение трёх календарных дней с момента выдачи.

«Хабаровские авиалинии» специализируются на региональных перевозках.

Как сообщало ИА REGNUM, оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, проведение которых было перенесено на 2021 год, с 10 ноября открыл приём заявок на возврат стоимости купленных билетов для жителей Японии.