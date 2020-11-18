Барнаул, , 06:38 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин «Единая Россия» поддерживает мнение главного врача Московской городской клинической больницы № 71 Александра Мясникова по поводу отмены повторного теста коронавирус перед выпиской. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, отметил:

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«Я склонен согласиться с мнением доктора Мясникова. По всей видимости, ПЦР-диагностика не обеспечивает точное определение вирусовыделения и связанной с этим опасности для окружающих. Как правильно отметил Мясников, гораздо более информативным в этом плане являются сроки с момента появления симптомов.

Далее вирус элиминируется и заболевание либо заканчивается либо переходит в осложненную форму, но уже без вирусовыделения. Поэтому ориентироваться лишь на данные ПЦР для решения вопроса о констатации факта выздоровления для выписки из стационара или снятия ограничительных мер при амбулаторном лечении является по современным представлениям не вполне верным».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников, комментируя постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, отметил, что ВОЗ отказалась от обязательного последующего тестирования ПЦР и рекомендует ориентироваться на клиническую картину.

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