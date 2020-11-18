Ульяновск, , 06:37 — REGNUM В Ульяновске, как и в целом в Ульяновской области, заболеваемость ОРВИ за неделю выросла и значительно превышает эпидемический порог. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за неделю, с 9 по 15 ноября, заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 9328 человек, что на 13,01% выше уровня предыдущей недели (со 2 по 8 ноября).

Недельный эпидемический порог превышен в областном центре на 69%, в том числе в группе детей от семи до 14 лет — на 26,1%, старше 15 лет — на 254,3%.

Напомним, в целом в Ульяновской области за неделю заболеваемость ОРВИ возросла на 12,94%, эпидпорог превышен на 50,8%. В настоящее время в регионе вакцинированы против гриппа 509,6 тыс. человек, в том числе более 132 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время школьники находятся на плановых каникулах. Чтобы предотвратить заражение коронавирусом, в Ульяновске до окончания каникул (до 23 ноября) приостановили действие бесплатных проездных билетов для школьников.

Напомним, в октябре в регионе вводили внеплановые каникулы в связи с ростом ОРВИ, что позволило сдержать рост заболеваемости.

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