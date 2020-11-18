Биробиджан, , 06:37 — REGNUM В Еврейской автономной области за прошедшие сутки выявили носителей коронавируса столько же сколько вылечились от COVID-19 — 29, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось у 2616 человек. Полностью излечились 1452 жителя Еврейской АО. Не справились с болезнью и умерли 47 человек.

В двух инфекционных госпиталях лечение проходят 175 пациентов. Остальные больные — 942 человека — лечатся на дому. Из 310 созданных коек для пациентов с COVID-19 заняты 250 или 80,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние сутки скончались ещё 76 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 8009.