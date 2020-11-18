Новосибирск, , 06:25 — REGNUM В Новосибирской области общая сумма просроченной задолженности по заработной плате за октябрь выросла на 8,2%. По состоянию на 1 ноября 2020 года она составила 62,9 млн рублей. Об этом сообщил Новосибирскстат.

«Из них 11,1 млн рублей — это не выплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2019 году и ранее», — уточняет региональный орган статистики.

Своевременно не получили зарплату 1,2 тыс. человек. В среднем на одного сотрудника приходилось по 50,6 тыс. рублей не выплаченной зарплаты.