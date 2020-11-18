Париж, , 06:08 — REGNUM Загадочные убийства лошадей во Франции стали причиной возбуждения около 100 уголовных дел, которые расследуют правоохранительные органы, заявил французский министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди, передает телеканал BFMTV.

По словам чиновника, сообщения о преступлениях начали поступать более полугода назад. Кроме лошадей преступники убивают пони и ослов. При этом Денорманди отметил, что в настоящий момент преступления стали происходить реже.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня издание South China Morning Post распространило информацию о поимке возможного убийцы десятков кошек на японском острове Умасима.

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