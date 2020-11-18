Мехико, , 06:04 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 1757 заражённых коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на мексиканской территории выросло до 1 011 153. Также за минувшие сутки в республике скончались 165 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Мексике достигло 99 026.

Как сообщало ИА REGNUM, к 15 ноября количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Мексике превысило один миллион. К тому времени страна вышла на 11 место в мире по общему числу подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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