Ульяновск, , 05:56 — REGNUM В Ульяновской области за последнюю неделю заболеваемость ОРВИ возросла, при этом уровень превышения недельного эпидпорога почти не изменился. Это следует из данных управления Роспотребнадзора по региону.

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По информации ведомства, за неделю с 9 по 15 ноября в Ульяновской области ОРВИ заболел 11 631 житель региона, что на 12,94% больше, чем было на предыдущей неделе. Недельный эпидемический порог превышен на 50,8%.

Превышение недельного эпидпорога зарегистрировано в группах среди детей в возрасте от семи до 14 лет и старше 15 лет — соответственно на 3,9% и 287,7%.

«Это связано с первичной регистрацией диагноза ОРВИ до 50% больных COVID-19», — уточняют в управлении.

Напомним, с 16 ноября в Ульяновской области начались школьные каникулы, которые завершатся 22 ноября. В случае ухудшения эпидситуации власти не исключают возврата к дистанционной форме образования.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 24 686 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 231. Под наблюдением остаются более 11,2 тыс. человек.

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