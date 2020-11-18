Ульяновск, , 05:45 — REGNUM В Ульяновской области растёт суточное число выявляемых случаев заражения коронавирусом — в регионе выявлен ещё 231 носитель. Это следует из данных управления Роспотребнадзора и областного оперативного штаба.

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По информации на вечер 17 ноября, в регионе с начала пандемии официально подтверждено 24 686 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 231.

В ведомстве отмечают, что под наблюдением остаются более 11,2 тыс. человек. Всего проведено 415,9 тыс. лабораторных исследований на коронавирус в отношении 391 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области будет разработан законопроект о статусе медицинского работника. Он предполагает закрепление механизмов защиты медиков в различных ситуациях, введение дополнительных мер поддержки, льготы для приобретения жилья.