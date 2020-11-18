Магадан, Магаданская область, , 05:45 — REGNUM В Магаданской области второй день подряд выявляют 44 новых случая заражения короновирусом, один пациент умер от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии проведено 101 994 теста, из них положительных — 5287. Выздоровели 4157 пациентов. Не справились с болезнью 49 человек.

Ранее режим повышенной готовности губернатор Сергей Носов продлили до 30 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме началась выдача бесплатных лекарств амбулаторным больным COVID-19.