Новосибирск, , 05:37 — REGNUM Ещё один канал информирования о ситуации с COVID-19 появился в Новосибирской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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Уточняется, что теперь пользователи Viber «могут оперативно получать актуальные и достоверные новости региона в своем мессенджере».

Напомним, что по данным оперативного штаба на утро 17 ноября в Новосибирской области выявлено 20 354 случая заражения коронавирусом (+179 за сутки), в том числе у 1311 детей, 16 515 пациентов выписаны с выздоровлением (+136 за сутки).