Буэнос-Айрес, , 05:22 — REGNUM Общее число подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Аргентине увеличилось до 36 106. Об этом сообщает аргентинский минздрав на своем сайте.

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За стуки по этой причине скончались еще 379 больных. Кроме того, за указанный промежуток времени в стране зафиксировали 10 621 случай заражения новым коронавирусом.

С начала пандемии в Аргентине зарегистрировали 1 329 005 фактов инфицирования SARS-CoV-2. Из них 1 148 833 случая закончились выздоровлением пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября министр здравоохранения Аргентины Карл Виццотти призвал жителей страны усилить соблюдение санитарных правил по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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