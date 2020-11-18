Москва, , 05:15 — REGNUM В среду, 18 ноября, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшие осадки. Температура воздуха — 2… 0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 19 ноября в Москве будет облачно, снег, мокрый снег, гололедица, местами метель. Температура воздуха — 3… — 1 °C.

Ветер южный, юго-западный 5−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/с. Атмосферное давление 761 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 5… 0 °C днём и — 6… — 1 °C ночью. Снег, мокрый снег, местами метель, гололедица.

В четверг, 19 ноября, днём в столице ожидается — 1… +3 °C. По области — 2… +3 °C. Ночью в регионе ожидается — 4… +1 °C. Местами небольшие осадки, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного ветра в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности