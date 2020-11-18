Москва, , 05:13 — REGNUM Врачи выписали из больницы шоумена Сергея Светлакова, у которого ранее была выявлена коронавирусная инфекция нового типа. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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По словам телеведущего, в настоящее время он излечился и находится у себя дома. Светлаков также пожелал всем здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Светлаков был доставлен в больницу 11 ноября с высокой температурой и незначительным поражением легких на фоне COVID-19.

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