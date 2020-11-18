Якутск, , 04:54 — REGNUM В школах Якутии закончились двухнедельные каникулы, которые вводились для стабилизации эпидемиологической обстановки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Во всех 649 школах началась вторая четверть. 42% школ учатся в традиционном формате, 47% — в смешанной форме — часть предметов проходит в онлайн.

Руководство школ само принимает решение о форме обучения — ежедневно среди учителей и учеников выявляется 30−40 новых случаев заражения коронавирусом.

«Все школы обеспечены рециркуляторами воздуха и проводят термометрию, необходимо и дальше соблюдать все необходимые требования в школах, чтобы не допустить распространения коронавируса», — сказал в правительстве Якутии.

Также с 16 ноября учреждения дополнительного образования начали работу с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и ограничениями по формату проведения занятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге более 11,2 тысяч школьников перешли на смешанный формат обучения. В то же время из-за выявленных случаев коронавируса в городе на «дистанционку» отправлены 61 класс в 30 школах.