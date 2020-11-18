Кемерово, , 04:50 — REGNUM Кемеровская область стала вторым субъектом в Сибирском федеральном округе, где заработал центр управления регионом (ЦУР). Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина во всех регионах создаются центры управления. ЦУР должны помочь органам власти оперативно решать проблемы людей и отвечать на их обращения.

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«Улучшение качества обратной связи с жителями Кузбасса является одним из важнейших направлений нашей работы. Благодаря взаимодействию с людьми мы вовремя узнаём о сложных ситуациях и можем отреагировать на них, — заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. — В новом центре управления будет происходить мониторинг и обработка всех сообщений, поступающих в адрес органов исполнительной власти и муниципалитетов на любых площадках, в том числе в социальных сетях. Появится единая карта обращений, что позволит чиновникам разных уровней более эффективно взаимодействовать с кузбассовцами, оперативно решать проблемы людей и не допускать их повторного возникновения».

В регионе уже разработана схема оптимизации работы с обращениями граждан. Работа в ЦУРе будет разделена на отраслевые блоки по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, социальной защите, здравоохранению, транспорту, образованию, труду и занятости, экологии, строительству, энергетике и промышленности.