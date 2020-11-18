Пекин, , 04:40 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено семь новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» случаев в стране достигло 3723 с начала эпидемии. Из новых случаев, четыре пришлись на Шанхай, по одному — на Шаньси, Ляонин и Гуандун.

Среди общего числа «импортных», то есть прибывших из-за рубежа заболевших, 3412 были выписаны из госпиталей по выздоровлении, еще 311 продолжают получать медицинскую помощь. Смертей среди данной группы пациентов не зафиксировано за все время.