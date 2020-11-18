Лхаса, Китай, , 04:35 — REGNUM Тибетский автономный район на юго-западе Китая завершил испытания 220-киловольтной энергоподстанции на высоте 4688 метров, сообщает агентство Синьхуа.

Станция расположена в уезде Сага городского округа Шигадзе, она была построена с учетом необходимости передачи электроэнергии через высокогорные районы тибетского округа Нгари, а также центральную часть региона, и является самой высокогорной в мире.

В рамках проекта с общим объемом инвестиций 7,4 млрд юаней (около $1,12 млрд) планируется построить шесть подстанций, все более 4000 метров над уровнем моря. Общая протяженность линий электропередачи составит 1689 км через десять уездов и два округа провинции.

Три подстанции уже были завершены с момента начала строительства в сентябре 2019 года. Проект начнет функционировать в 2021 году, что позволит безопасно и стабильно использовать электроэнергию почти 380 тыс. жителей указанных районов.

После завершения проекта основная электрическая сеть Тибета будет охватывать 74 округа, или 97% населения региона, сообщил заместитель руководителя проекта Лосанг Дава.